Båtfyll, kloring og skalling av politi

Rett før midnatt natt til 1. påskedag ble en båtfører i Vågen i Stavanger innbrakt av politiet for å avgi blodprøve.

– Fører, mann i 20- årene, har avgitt en blåseprøve som indikerer i overkant av 2 i promille, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Hendelsen ble meldt til politiet klokken 22.50.

Ikke langt unna, på et utested på Strandkaien, melder politiet at to kvinner 30-årene hadde slått og klort en vakt.

– Begge kvinnene og vakten er avhørt på stedet. Kvinnene ble deretter bortvist fra sentrum, melder politiet.

Skallet og sparket

I Havnegata i Kopervik ble en mann i 30-årene klokken 23.40 lørdag kveld innsatt i arrest etter å ha utøvet vold mot vekter.

– I forbindelse med innbringelse til arrest sparket og skallet han til polititjenestepersoner, melder operasjonsleder, og legger til at tjenestepersonene ikke hadde behov for legetilsyn etter hendelsen.

Litt tidligere, klokken 23.20, rykket nødetatene ut til Tittelsnesvegen i Haugesund etter en motorsykkelulykke, der flere motorsyklister var i følge, men bare én motorsykkel var involvert.

Fører har veltet og falt av sykkelen i fart. Uklar årsak, er fraktet til sykehus. Uavklart skadeomfang, opplyser politiet, som også melder om avhør og sikring av spor i saken.

I Stavanger ble en mann i 20-årene i 23.00-tiden bortvist fra sentrum til søndag morgen. Han hadde oppført seg dårlig i/ved et utested.

Kjørte ut

Rett før 20.00 lørdag kveld rykket nødetatene ut etter melding om at et kjøretøy hadde kjørt ut på et gjorde og inn i et gjerde ved Vardheiveien i Time kommune. Det var flere ungdommer i bilen, men det ble ikke meldt om personskade.

– Fører, mann i tenårene, har ikke gyldig førerkort. Han har tyvlånt bilen. Store materielle skader på bilen, melder politiet.

Føreren hadde også utslag på alkohol på alkometeret, og de nødvendige prøvene er tatt.

