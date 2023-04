Politilogg: Russebuss-bråbrems og mann skutt med luftvåpen

Det er ikke meldt om de helt store urolighetene i utelivet i Sør-Vest politidistrikts ansvarsområde langfredag kveld og natt til påskeaften, men noen andre typer hendelser har det vært i distriktet.

Rett før klokken 23.00 fikk politiet melding om en trafikkulykke i Børekroken der en russebus var involvert.

– Bussen har fått en bråstopp og to personer har falt i bussen. De fremstår ikke alvorlig skadet, meldte operasjonslederen på Twitter.

Bråbremset foran buss

Politiet opplyser at bussen måtte bråbremse da en annen bil kjørte forbi bussen for deretter å bråbremse like foran denne. Dette medførte at bussen måtte bråbremse og flere av de 24 passasjerene ble kullkastet framover i bussen.

To av passasjerer ble lettere skadet og ble sett til av ambulansepersonell, mens sjåføren av personbilen ble tatt av politiet like etterpå.

– Mann (51) fremsto beruset, og hans førerkort ble tatt i beslag, melder politiet, som også ga sjåføren av russebussen bruksforbud i påvente av kontroll hos Statens vegvesen, fordi flere av setebeltene i bussen ikke fungerte som de skulle.

Skutt med luftvåpen

I Sandnes fikk politiet fredag ettermiddag melding om at en mann i 20-årene hadde oppsøkt Legevakten etter at han var blitt skutt i overkroppen med et luftvåpen av en navngitt mann i 30-årene.

– Fornærmede var ikke alvorlig skadet. Politiet oppsøkte mistenkte, han ble pågrepet og innsatt i arrest. Luftvåpenet ble beslaglagt. Sak opprettet, opplyser operasjonslederen.

Fredag kveld ble dessuten en mann pågrepet med et ladd håndvåpen i en bil i Stavanger.

I Sauda ble en yngre mann sent på kvelden bortvist etter at han skal ha laget bråk på sentrumshotellet.

– Mannen fikk pålegg om å ikke returnere til sentrum etter at politipatruljen hadde kjørt ham hjem. Cirka klokken 01.00 returnerte han til sentrum. Kjørt hjem og anmeldt, oppsummeres det fra vaktsentralen.

I Ølen ble en promillekjører fredag kveld pågrepet og testet, og på Helleland i Eigersund kommune stanset en politipatrulje et kjøretøy.

– Fører, mann i tenårene, hadde kjørt uforsvarlig og var målt til å ha kjørt over grensen for førerkortbeslag. Mistenkte ble avhørt på stedet, han samtykket i førerkort beslaget. Sak opprettet, meldes det.





