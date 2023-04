Tok en kaffekopp med amfetamin og kjørte til Haugesund

En kvinne i 50-årene erkjente straffskyld da saken mot henne var oppe i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Kvinnen forklarte at hun hadde tatt en kaffekopp med amfetamin samme dag før hun kjørte. Hun startet å kjøre fra Finnøy rundt klokken 12.30, og dro mot Haugesund.

En politibetjent forklarte at de traff på kvinnen mens hun kjørte utenfor Bergsenteret i Haugesund rundt klokken 17.00, og politiet stanset henne for kontroll. Spyttprøve ga utslag på amfetamin, og analyseresultatene viste en påvirkning av amfetamin tilsvarende 1,2 i promille. Grunnen til hun ble stanset av politiet var at hun kjørte sakte.

– Handlet uaktsomt

«Tiltalte forklarte at hun følte seg fin da hun kjørte. Retten har imidlertid vektlagt at tiltalte samme dag som hun kjørte tok amfetamin, og at hun derfor, i det minste, har handlet uaktsomt da hun kjørte i ruspåvirket tilstand», heter det i dommen.

Retten fant det skjerpende at kvinnen hadde kjørt en lang strekning mens hun var ruset.

«Selv om veien i hovedsak er rett og befinner seg utenfor tettbygde strøk, finner retten at det er skjerpende at tiltalte har kjørt så langt. Store deler av strekningen er 80-sone, og høy fart i kombinasjon med ruspåvirkning medfører en høy trafikksikkerhetsfare», heter det i dommen.

Ubetinget

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på hennes uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt noe gammel.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 20 dager og 10.000 kroner i bot.

Hun mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

