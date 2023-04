Gressbrann var ute av kontroll

Klokken kl.01.00 natt til langfredag mottok Rogaland brann og redning melding om gressbrann i Grasdalen på Lye.

– Østlig vind i området, og brannen brer seg innover mot skog. Brannen er ca 500 bred, og det er ikke kontroll på brannen. Per nå ingen fare for bebyggelse, meldte operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt kl. 01.30 natt til 7. april.

Noe senere hadde omfanget blitt mindre.

– Status per nå er at det brenner i et ca. 100 m bredt belte. Ikke fare for bygninger, kun utmark, opplyste politiet klokken 02.00.

Et kvarter senere var det kontroll over brannen.

– Brannvesenet har nå kontroll og brannen er tilnærmet slukket, meldte operasjonslederen klokken 02.13.