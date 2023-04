Politiloggen: Flere bortvisninger, og ungdommer stjal energidrikk

Onsdag kveld, og natt til skjærtorsdag har politiet hatt flere oppdrag:

I 19.30-tiden fikk politiet melding om at flere ungdommer hadde vært inne på et lager i Hanaveien i Sandnes. Fem gutter hadde tatt seg inn en åpen dør på lageret, og stjålet bokser med energidrikk. Foreldrene hentet ungdommene, og butikken anmelder eventuelt forholdet i ettertid.

I 1-tiden fikk politiet melding om at en kvinne i 20-årene hadde litt truffet av et glass, inne på et utested i Stavanger sentrum. Mistenkte, en mann i 30-årene, blir anmeldt for forholdet, og ble bortvist fra sentrum til torsdag morgen. Politiet skriver på Twitter at foranledningen og motivet for handlingen er ukjent. Fornærmede fikk en kul i pannen og skraper i ansiktet som følge av hendelsen.

Klokken 1 melder politiet om en mann i 30-årene som urinerte på offentlig sted i Stavanger sentrum. Han anmeldes og ble bortvist til torsdag morgen.

Like over midnatt ble en mann (19) bortvist fra Stavanger sentrum til torsdag morgen, på grunn av ordensforstyrrelse.