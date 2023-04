Det var klokken 01.45 at fikk politiet melding om at en person hadde havnet i sjøen i Børevigå, like ved Oljemuseet i Stavanger sentrum.

– Personen lå i vann og forsøkte å holde seg fast til bryggen, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet kom til stedet og fikk hjulpet personen opp på land rundt klokken 01.50. Personen ble ivaretatt av helsepersonell.