Firma som solgt byggevarer ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaene Ktv Tre AS og Ktv Tek AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på henholdsvis 170.154 og 186.186 kroner.

Firmaene har samme morselskap og Ktv Tre AS har drevet med butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted mens Ktv Tek AS har drevet innenfor bransjen byggeteknisk konsulentvirksomhet. Begge firmaene har holdt til i Kopervik på Karmøy.

Ktv Tre AS omsatte for litt over én million kroner i 2021 og samme år et negativt resultat på litt over én million kroner før skatt.

Ingen fra firmaene møtte i rettsmøtene som ble holdt i Haugaland og Sunnhordland tingrett torsdag.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsene.

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer i forbindelse med konkursene. Skiftesamlinger vil bli holdt 14. juni.

