Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland natt til torsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

I løpet av kontrollen ble sju kjøretøy kontrollert for vinterutrustning med dekk og kjetting. Én fører fikk gebyr på 3000 kroner for manglende kjetting.

Fem førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 140 førerdøgn. Det ble gitt 18 advarsler på mindre alvorlige brudd. Én fører fikk gebyr på 1000 kroner for brudd på kjøre- og hviletid, og firma fikk gebyr på 2000 kroner for samme brudd.

To kjøretøy fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstander i og ved frontrute. Førerne måtte rydde opp i forholdet før videre kjøring.

Ett vogntog fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring. Dette ble utbedret før videre kjøring.

Ett vogntog med prøveskilt fikk bruksforbud for frakt av last på henger. Lasten må over på nytt kjøretøy, før ferden kan fortsette.

Ett vogntog fikk bruksforbud for feil bruk av breddemarkering. Vedkommende måtte rette opp i forholdet før videre kjøring.

Ett kjøretøy manglet bombrikkeavtale for tunge kjøretøy, og det ble skrevet ut et gebyr på 8000 kroner for forholdet.

Det ble skrevet ut seks kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Det gikk i modifisering av ratt, feil med fartsskriver, modifisering av lys og manglende bremselys.

Også natt til onsdag ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

I løpet av kontrollen ble seks kjøretøy kontrollert for vinterutrustning med dekk og kjetting. Ingen av kjøretøyene hadde mangler.

Seks førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 123 førerdøgn. Det ble gitt 16 advarsler på mindre alvorlige brudd.

Én fører fikk et gebyr på 500 kroner for ikke ha med vognkort.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstander i og ved frontrute. Fører måtte rydde opp i forholdet før videre kjøring.

To vogntog fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring. Dette ble utbedret før videre kjøring.

To ADR-kjøretøy fikk bruksforbud. Det gikk i manglende lastsikring.

Det ble skrevet ut seks kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Det gikk i skade på skap med skarpe kanter og mangler ved lys bak på henger.

