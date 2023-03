Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland mandag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

I løpet av kontrollen ble elleve kjøretøy kontrollert for vinterutrustning med dekk og kjetting. Ingen av kjøretøyene hadde mangler.

Fire førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 99 førerdøgn. Det ble gitt to advarsler på mindre alvorlige brudd.

Ett lett kjøretøy ble avskiltet for kjøring på vei med midlertidig avskiltet bil (veivesenet sin selvbetjente løsning). Fører fikk et gebyr på 5000 kroner for forholdet, og et gebyr på 500 kroner for manglende vognkort.

Ett lett kjøretøy ble stanset da det manglet fullført omregistrering. Fører fikk også et gebyr på 500 kroner for ikke ha med vognkort. Omregistreringen ble fullført på stedet før videre kjøring (veivesenet sin selvbetjente løsning).

To kjøretøy fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstander i og ved frontrute. Fører måtte rydde opp i forholdet før videre kjøring.

Én lastebil fikk bruksforbud, for kjøring med løse hjulbolter på framhjulet. Bolter ble etterstrammet på plass, med en teknisk etterkontroll.

Det ble skrevet ut to kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Det gikk i olje lekkasje, luftlekkasje på bremser og kontroll av nav og hjulbolter.

