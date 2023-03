Kjørte hjem fra byen med 1,9 i promille midt på dagen

Den 27 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da saken mot ham var oppe i Stavanger tinghus.

2. august i fjor, omkring klokken 13.00, kjørte han bil til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 14.00 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,95 milligram per liter luft, noe som tilsvarer 1,9 i promille.

«Tiltalte har erkjent at han kjørte bil til tid og sted som beskrevet i tiltalebeslutningen og at han hadde vært i byen og delt en flaske vin med en venn like før han kjørte hjem. Han mener imidlertid at han ikke kan ha hatt så høy promille som testresultatene viser. Etter en samlet vurdering av bevisene finner retten at det ikke foreligger grunn til å trekke prøveresultatene i tvil. Tiltalte har selv forklart at han var i byen og delte en flaske vin med en venn like før han kjørte hjem. Videre forklarte han at han kvelden før hadde festet, drukket alkohol og vært på byen», heter det i dommen.

En politibetjent forklarte i retten at 27-åringen var synlig påvirket da han ble stoppet.

«Retten kan ikke se at det er ikke grunnlag for å trekke prøveresultatet i tvil. Det er heller ikke tvilsomt at tiltalte opptrådte med den nødvendige skyld. Han hadde drukket vin sammen med en venn like før han kjørte», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Straffen ble ubetinget fengsel i 24 dager og 10.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

