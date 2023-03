Kjørte bil mens hun var påvirket av piller

Den 52 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

28. september i fjor, omkring klokken 10.45, kjørte hun bil i Kannik i Stavanger til tross for at hun var påvirket av narkotiske tabletter.

«Retten finner etter dette bevist at siktede førte bil mens hun var påvirket av ulovlig ervervede medikamenter, og at hun iallfall utviste uaktsomhet i forhold til at hun var påvirket under kjøringen», heter det i dommen.

En blodprøve tatt av henne klokken 11.05 viste at hun var påvirket av diverse narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

Straffen ble ubetinget fengsel i 15 dager og 5000 kroner i bot. Hun mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]