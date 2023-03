Hadde stjålen bil, stjålen motorsykkel og åtte stjålne sykler

Den 32 år gamle mannen erkjente straffskyld for grovt heleri da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Forut for 2. januar i fjor mottok han en bli, en motorsykkel og åtte sykler til tross for at disse var utbytte av en eller flere straffbare handlinger.

«Tiltalte har forklart at på tidspunktet hvor gjenstandene ble funnet hos ham, så var han tung rusmisbruker og konstant på jakt etter verdier som kunne finansiere rusbruken. Gjenstandene ble funnet i leiligheten han leide, i stjålet bil stående på leilighetens parkeringsplass i avlåst garasjeanlegg og i avlåst bod tilhørende leiligheten i samme garasjeanlegg. Kun tiltalte og hans mor hadde nøkkel til leiligheten og boden. På grunn av rusbruken husker ikke tiltalte hvordan gjenstandene kom i hans besittelse, men er ikke i tvil om at det er han selv som har fått tak i gjenstandene og at hensikten var å bruke de til å finansiere narkotika», heter det i dommen.

Retten la til grunn at gjenstandene er tyvegods og utbytte av straffbar handling. Retten kom også til at heleriet var grovt og viste til at gjenstandene hadde en betydelig verdi.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 32-åringen er i en rehabiliteringssituasjon, og kom derfor til at han skulle dømmes til 90 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager.

