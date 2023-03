Den 27 år gamle kvinnen erkjente delvis straffskyld da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

1. august i fjor, omkring klokken 01.00 kjørte hun bil til tross for at hun var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter.

En politipatrulje observerte henne i Sandnes sentrum, la merke til at hun kjørte vinglete og fulgte henne via E 39 til hun ble stanset og kontrollert på Forus.

En blodprøve tatt av henne samme natt viste at hun var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

19. august i fjor, omkring klokken 15.45, var kvinnen på nytt ute og kjørte i Sandnes

Hun kjørte blant annet på Roviksveien, Gamle Daleveien, Daleveien og Skippergata til hun ble stanset av politiet på en bensinstasjon på Hana. Hun kjørte med varierende hastighet og var over midtlinjen flere ganger under kjøringen. En blodprøve tatt av henne viste at hun var påvirket av amfetamin tilsvarende en promille på over 0,5.

Begge kjøreturene fant sted uten at kvinnen hadde gyldig førerkort.

Ved straffeutmålingen la retten i skjerpende retning vekt på at hun ved begge tilfellene kjørte påfallende og vinglete. Samtidig kom retten til at hun skulle få noe rabatt for å ha erkjent straffskyld for den ene kjøreturen.

Straffen ble fengsel i 30 dager og 10.000 kroner i bot. Hun fikk også sperrefrist for førerrett for motorvogn i fire år.

