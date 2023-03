Vogntog fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

I løpet av kontrollen ble 12 kjøretøy kontrollert for vinterutrustning med dekk og kjetting. To førere fikk hver sitt gebyr på 4000 kroner for manglende mønsterdybde på to dekk.

Seks førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 168 førerdøgn. Det ble gitt 12 advarsler på mindre alvorlige brudd.

To vogntog fikk bruksforbud for kjøring med sikthindrende gjenstand ved frontrute.

To vogntog fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring, som måtte utbedres før videre kjøring.

Ett vogntog fikk bruksforbud da den var for bred.

Én lastebil fikk bruksforbud for ikke ha trukket ut underkjøringshinderet.

Ett kjøretøy ble stoppet da det manglet fullført omregistrering. Fører fikk også et gebyr på 500 kroner for ikke ha med vognkort. Omregistreringen ble fullført på stedet før videre kjøring.

Det ble skrevet ut tre kontrollsedler for tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Manglene var flere feil på lys, mangel med containerfeste, skade på sidehinder og underkjøringshinder.

Også natt til torsdag ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Én fører fikk 5000 kroner i gebyr for å kjøre med en bil som var midlertidig avregistrert.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud og Kjennemerkene inndratt da det var midlertidig avregistrert elektronisk.

Ett kjøretøy ble rapportert til skatteetaten på grunn av manglende vektårsavgift.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for manglende smøring av svingskive.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud mangelfull lastesikring.

To kjøretøy fikk bruksforbud for avrenning fra fiskelast.

To kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull merking av bred last.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for overlast.

Én fører ble anmeldt for ikke å stoppe for skiltet kontroll.

Ett foretak ble rapportert til skatteetaten for manglende vektårsavgift.

