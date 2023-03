Firma som har drevet med veiarbeid ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet LH Trafikk AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 171.462 kroner i skyldig skatt og moms.

LH Trafikk AS har holdt til på Karmøy og har drevet med trafikkdirigering, veimerking, etablering av sykkelfelt og arbeidsvarsling i form av manuell trafikkdirigering, med og uten ledebilkjøring eller med trafikklys.

Firmaet omsatte for 499.000 kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat på 100.000 kroner.

Ingen fra LH Trafikk AS møtte til rettsmøtet som ble holdt i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Saksøktes midler antas ikke å være tilstrekkelig for dekning av gjelden. Det ble den 18.01.2023 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Thor Arne Reitan er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 12. mai.

[ Dagligvarebutikk slått konkurs ]