Firma som har drevet med blomster gikk konkurs

Det var Haugaland Blomster Engros AS som gikk konkurs. Haugaland Blomster Engros AS er det juridiske navnet på Futura Blomster som har holdt til på Amfi Åkrehamn.

Det ble avholdt rettsmøte til behandling av konkursbegjæring den 22. mars 2023 i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Da det i rettsmøtet ikke ble gitt ytterligere utsettelser begjærte styreleder i Haugaland Blomster Engros AS oppbud under rettsmøtet, noe som førte til at rettsmøtet ble avsluttet.

Haugaland Blomster Engros AS har opplyst at den samlede gjelden er på 1,5 millioner kroner og at selskapets aktiva vesentlig består i utestående faktura med en samlet anslått verdi på 250.000 kroner.

Haugaland Blomster Engros AS omsatte for 6,1 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et resultat på 171.000 kroner. Firmaet er oppført på proff.no med 12 ansatte.

«Basert på opplysningene gitt av skyldner, antas selskap å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller», heter det i kjennelsen.

Retten viste at det er uenighet mellom styreleder i Haugaland Blomster Engros AS og Skatteetaten når det gjelder størrelsen på kravet fra Skatteetaten, men retten kom til at dette ville bli avklart under bobehandlingen.

«Uansett hvilket beløp som legges til grunn finner retten at betalingsvanskene ikke er av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Jarle Bachmann er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 11. mai.

