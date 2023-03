Ga bruksforbud og saftige gebyrer i kontroll

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland tirsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

I løpet av kontrollen ble 12 Kjøretøy kontrollert for vinterutrustning med dekk og kjetting. Én fører fikk gebyr på 1000 kroner for manglende mønsterdybde og én fører fikk gebyr på 6000 kroner for manglende kjettinger.

Fire førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 84 førerdøgn. Det ble gitt 3 advarsler på mindre alvorlige brudd.

Ett vogntog fikk bruksforbud for kjøring med sikthindrende gjenstand ved frontrute.

Én varebil med tilhenger fikk bruksforbud, for mangelfull lastesikring på tilhenger. Dette måtte utbedres før videre kjøring.

Én personbil med tilhenger fikk bruksforbud, for overlast på tilhenger. Den måtte laste av før vider kjøring.

Tre førere fikk hver sitt gebyr på 500 kroner for manglende vognkort.

Det ble skrevet ut tre kontrollsedler for tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Det var snakk om sprukket frontrute, feil med lys og skadet sidehinder.

Også natt til onsdag hadde Statens vegvesen en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Én fører fikk 8000 kroner i gebyr for å ha fire dekk med mønsterdybde mindre enn fem millimeter.

Én fører fikk 5000 kroner i gebyr for å kjøre med en bil som var midlertidig avregistrert.

Tor foretak fikk 8000 kroner i gebyr hver for manglende autopass avtale.

Fire kjøretøy fikk skriftlig mangel for tekniske feil.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstander i frontruten.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud og kjennemerkene inndratt da det var midlertidig avregistrert elektronisk.

Ett kjøretøy ble rapportert til skatteetaten på grunn av manglende vektårsavgift.

