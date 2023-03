Mistet førerkortet i fartskontroll

Den 21 år gamle kvinnen fra Sola kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

26. februar i år, omkring klokken 20.57, kjørte hun bil i Lyngdal. Her ble farten hennes målt til 131 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

«Det har ikke framkommet opplysninger om skjerpende momenter utover selve hastighetsovertredelsen. Siktede har samtykket til idømmelse av samfunnsstraff. På denne bakgrunn finner retten at det er grunnlag for bruk av samfunnsstraff», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen fikk hun noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse. Dermed ble hun dømt til 32 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager.

Hun mistet også førerretten i åtte måneder der hun får fradrag for tiden som har gått siden kjøringen fant sted. Hun må avlegge praktisk førerprøve på nytt for å få førerretten tilbake.

