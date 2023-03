Kvinne underslo 3.757.862 kroner fra kunder

Kvinnen i 30-årene kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

I forbindelse med at hun jobbet som regnskapsfører i et regnskapsbyrå underslo hun penger fra seks firmaer som var kunder av regnskapsbyrået.

Underslagene fant sted i perioden fra 2018 til 2020.

«De selskap hun overførte penger fra, var selskap hun førte regnskap for. Hun fortalte i retten at hun forfalsket bilag og oppga eget kontonummer som mottaker. Bilagene ble godkjent av oppdragsgiver, og hun mottok pengene. Tiltalte erkjente samtlige føringer og summer, som ble gjennomgått i retten og framlagt dokumentasjon for. Retten er derfor ikke i tvil om at tiltalte urettmessig tok ut de beløp om framgår av tiltalen. Hun gjorde dette med forsett om en uberettiget vinning. Underslaget anses som grovt på grunn av beløpets størrelse. Det dreier seg om til sammen 3.757.862,47 kroner. Hver for seg er det minste underslåtte beløpet 103.682,43 kroner og det største på 2.400.451,87 kroner», heter det i dommen.

17. august 2020, på politihuset i Sandnes, avla hun politiforklaring som siktet i straffesak, der hun ga uriktige opplysninger om at tre personer skal ha begått straffbare forhold mot sine egne selskap. Etter å ha avhørt de tre personene, anså politiet anklagene mot dem som grunnløse, noe kvinnen også bekreftet i retten.

«Retten er av den oppfatning at det må tillegges vekt i straffeskjerpende retning at tiltalte har opptrådt planmessig over en periode på over to år. Hun har brukt sin fagkunnskap til å opprette falske fakturaer og således underslå store summer. På spørsmål fra aktor, svarte hun at hun ikke hadde tenkt over om underslagene kunne få alvorlige konsekvenser for selskapene», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Samtidig la retten vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse og ikke minst at saken var blitt gammel uten at kvinnen kan lastes for dette.

Retten kom til at fengsel i ett år og ni måneder var en passende straff. I tillegg ble hun dømt til å betale omkring 3,7 millioner kroner i erstatning til et forsikringsselskap og fire av de fornærmede i saken.

