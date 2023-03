Kjørte trekkvogn i 71 km/t i 60 sone

Den 49 år gamle mannen fra Klepp erkjente seg ikke skyldig da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

21. oktober i fjor, omkring klokken 01.00, førte han en trekkvogn i Klepp der han kjørte i 71 kilometer i til tross for at fartsgrensen på stedet var 60 kilometer i timen.

For dette ble han ilagt et forelegg på 4150 kroner. 49-åringen har nektet å vedta forelegget, noe som er grunnen til at saken har kommet opp for retten.

49-åringen forklarte i retten at ikke så på speedometeret hele veien, men mente at han ut fra erfaring kunne kjenne at han ikke hadde kjørt fortere enn 60 km/t. Han mente målingen ikke var korrekt, og at det kan skyldes feil ved utførelsen av fartskontrollen eller feil ved lasermåleren.

Retten kom til at den var sikker på at det ikke var noe feil med lasermåleren, og at det heller ikke ble gjort noen feil i forbindelse med selve målingen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for fartsovertredelsen. Straffen ble en bot på 5000 kroner og han ble også dømt til å betale 2000 kroner i saksomkostninger.

