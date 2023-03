Hadde gjeld til gamle bekjente og valgte å svindle Nav

Den 38 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Retten fant det bevist at han i 2018 mistet jobben sin og fikk innvilget dagpenger. I februar 2020 fikk han jobb i et håndverkerfirma i Sandnes.

Til tross for at han jobbet 555 timer for dette firmaet opplyste han i meldekortene han sendte til Nav, at han ikke hadde inntekt fra arbeidsgiver i perioden fra februar til oktober 2020.

Ifølge dommen visste 38-åringen at han skulle opplyst om sin inntekt fra firmaet, men valgte å gi de uriktige opplysningene da han trengte penger for å gjøre opp utestående til gamle bekjente. 38-åringens uriktige opplysninger ført til at han fikk utbetalt 87.713 kroner for mye i dagpenger.

Retten kom til at han hadde handlet forsettlig og at han skulle dømmes for forholdet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt svært gammel uten at 38-åringen kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen betinget fengsel i 16 dager. Han ble også dømt til å betale 2000 kroner i saksomkostninger.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]