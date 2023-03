Klokken 19.20 fikk nødetatene melding om brann i et driftsbygg i Søredalen i Sandnes.

Det skal ikke være dyr i bygget.

– Det jobbes med å slukke brannen med brannslukningsapparat i påvente av at brannmannskap er på plass. Et lysarmatur tok fyr og det begynte å brenne opp under møne, skriver politiet på Twitter.

Klokken 19.35 melder brannvesenet om kontroll på brannen.

Ingen er skadd.

Klokken 20.00 melder politiet at brannen ble slukket med brannslukningsapparat før den spredde seg videre.