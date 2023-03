Skal ha kjørt i motsatt kjørefelt i rundkjøring og ikke stoppet for politiet

En 52 år gammel mann fra Sandnes skal ha gjort relativt mye galt relatert til bilkjøring de siste årene.

17. mars 2021, omkring klokken 10.45, i Blidensol i Sandnes skal han ha kjørt bil mens han var påvirket narkotiske tabletter, amfetamin og cannabis.

18. februar i fjor, omkring klokken 17.15 skal han ha kjørt mot E 39 på Austrått til tross for at han var påvirket av amfetamin, cannabis og GHB.

16. mars i fjor, omkring klokken 12.40, skal han ha kjørt bil på Årsvollveien i Sandnes til tross for at han var påvirket av amfetamin, cannabis, GHB og narkotiske tabletter.

Også 21. juni i fjor, omkring klokken 12.50, skal han ha kjørt bil på Forus mens han var påvirket av amfetamin, cannabis og GHB.

16. november 2021, omkring klokken 11.20 skal han ha unnlatt å stoppe for politiet til tross for at det var gitt tegn om å stanse. Hendelsen skal ha funnet sted i Forusbeen og i forbindelse med kjøringen skal 52-åringen ha hatt for høy hastighet etter forholdene på stedet og lagt seg ut i motsatt kjørefelt på venstre side av midtdeler og kjørte i motsatt kjørefelt gjennom en rundkjøring, slik at det oppsto fare for trafikkuhell.

Saken skal opp i Sandnes tinghus 21. juni i år.

Da må han også svare for fire fartsovertredelser og fem tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort.