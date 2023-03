Mann skal ha satt falske kjennemerker på bilen sin

9. mai i år må en 24 år gammel mann møte i Stavanger tinghus tiltalt for å ha satt falske kjennemerker på en bil slik at bilen framsto som lovlig registrert.

Dette skal ha funnet sted med fem forskjellige kjennemerker i perioden fra 14. mai i fjor til 2. juli i fjor.

16. april i fjor, omkring klokken 02.15, skal ha kjørt bil ved Bekhuskaien i Stavanger til tross for at han var påvirket av alkohol, narkotiske tabletter og cannabis. Kjøringen skal ha endt med en utforkjøring slik at det oppsto skader på bilen og veikanten. En blodprøve tatt av klokken 03.20 skal ha vist en påvirkning tilsvarende en promille på over 1,2.

14. juni i fjor skal han også ha kjørt bil mens han var påvirket av narkotiske tabletter og cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

14. mai i fjor skal han også ha unnlatt å stanse for politiet til tross for at det var gjort tegn om dette.

Tiltalen lyder også på tre tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort.

