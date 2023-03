Skal ha kjørt i 79 km/t i 60-sone – vil ta førerkortet fra mann

Kjøringen skal ha funnet sted 27. juli i fjor omkring klokken 16.58 på strekningen Finnfast mot Finnøy i Stavanger. Her skal farten hans ha blitt målt til 79 kilometer i timen i 60-sone.

For dette har den 54 år gamle mannen fått et forelegg som han har nektet å vedta, noe som har ført til at saken har blitt sendt til retten.

Forelegget var en bot på 6000 kroner. I tillegg vil politiet inndra førerkortet hans i seks måneder.

«Andre reaksjoner og krav du blir ilagt: Tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i en periode på 6 – seks – måneder, i medhold av veitrafikkloven § 33 nr. 2, jf. forskrift om prikkbelastning § 4. Tap av førerrett er en konsekvens av at overtredelsen medfører prikkbelastning på 3 prikker. Du er registrert med 5 prikker fra tidligere, og overtredelsen medfører dermed at du har pådratt deg åtte prikker eller mer. Tapsperioden beregnes fra tidspunktet for innlevering av førerkortet», heter det i forelegget.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 16. mars. I retten vil det bli lagt ned påstand om at boten skal være 7200 kroner, og i tillegg risikerer 54-åringen å måtte betale saksomkostninger.

