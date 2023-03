Dårlig mønsterdybde: Så mye var boten

Kontrollen foregikk på Sokn kontrollstasjon på dagtid onsdag.

Føreren av kjøretøyet som er avbildet fikk en bot på 4000 kroner. Grunnen var manglende mønsterdybde på to hjul.

Totalt var 35 kjøretøy innom kontrollplassen. To vogntog fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring. Lasten ble sikret før videre kjøring.

Én fører fikk bot på 500 kroner for manglende vognkort.

Ett kjøretøy fikk 8000 kroner i bot for manglende bombrikkeavtale.

Sju førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 196 førerdøgn. Det ble gitt én advarsler på mindre alvorlige brudd. Én fører fikk gebyr på 1000 kroner for brudd på kjøre- og hviletid og foretaket fikk 2000 kroner i bot for samme brudd.

Det ble også skrevet ut kontrollsedler for diverse tekniske mangler ved de kontrollerte kjøretøyene: Knust lykteglass, feil på underkjøringshinder, luftlekkasje i bremsesystemet, skadet tank, hjulskjerming.

«Statens vegvesen har kontroller langs vei for å sørge for bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter. Alle skal komme trygt fram på norske veier. Kontrollene skal også bidra til å sikre konkurransevilkårene i bransjen og yrkessjåførenes arbeidsvilkår», skriver Statens vegvesen i kontrollrapporten.

