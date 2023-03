Ulykken på Moi: – Lokale ungdommer involvert

Mandag kveld rundt klokken 21.15 kjørte en bil av veien og havnet i vannet i Moi sentrum.

– Det var tre tenåringsgutter i bilen. To av dem ble fløyet til Haukeland universitetssjukehus, sier politiinspektør Lene Tesdal Tonstad, i en pressemelding.

Den siste gutten klarte selv å redde seg ut av bilen, og fikk varslet politiet.

– Han er avhørt av politiet, sier Tesdal Tonstad.

Politiet etterforsker ulykken.

– Per nå har vi ikke oversikt over hendelsesforløpet. Kriminalteknikere og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen har vært på åstedet og gjort sine undersøkelser. Vi kan ikke si noe mer om årsaken til ulykken før deres rapporter foreligger. Det er imidlertid på det rene at det var glatt på veien der ulykken skjedde, sier politiinspektøren.

Det var tre lokale ungdommer, i alderen 16 til 18 år, som var involvert i ulykken.

– Lokalsamfunnet blir ivaretatt av kommune og andre samarbeidspartnere, sier Tesdal Tonstad.

