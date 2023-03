Transportfirma ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at Transport Service Bjerkreim AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 376.526 kroner i skatt og avgifter med mer.

Transport Service Bjerkreim AS har holdt til Nærbø og omsatte i 2021 for 645.000 kroner. Firmaet fikk samme år et resultat på 499.000 kroner før skatt.

«Selskapets styreleder erkjente i rettsmøtet at selskapet skylder beløpet som Skatteetaten krever. Han opplyste at selskapets eneste eiendel av verdi er lastebilen. Selskapet har ingen gjeld av betydning utover kravet fra Skatteetaten», heter det i kjennelsen.

Skyldneren erkjente også å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

«Retten legger til grunn at Skatteetaten har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Skyldneren har erkjent å være insolvent. Verdien i selskapet, lastebilen, har tidligere fungert som sikkerhet for Skatteetaten sitt krav. Den 11. januar 2023 ble det avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg. Det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent og at betalingsproblemene ikke er forbigående. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 27. april.

[ Kjørte varebil med henger – ble anmeldt og fikk avskiltet bilen ]