Mandag ettermiddag rykket politiet ut til en sentrumsnær adresse etter melding om en skremmende mann. Politiet tok kontroll på en mann i 30-årene. Politiet har opprettet sak, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter like før klokken 16.00.

Meldingen politiet fikk var at mannen skulle ha et håndvåpen i bukselinningen. Politiet var derfor bevæpnet på oppdraget. Klokken 16.06 opplyser politiet om at våpenet var en softgun.