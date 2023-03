Eiendomsfirma slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 47 år gammel mann fra Gjesdal ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 480.757 kroner i skyldig skatt og moms.

47-åringen ga i retten uttrykke for at han ikke skyldte så mye penger, og at han verken har penger til å betale kravet eller eiendeler av større verdi.

Mannen har drevet et eiendomsfirma som et enkeltpersonforetak.

«Retten legger til grunn at Skatteetaten har et krav mot skyldneren på 480.757 kroner som er forfalt. Det ble den 2. februar 2023 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent jf. konkursloven § 62. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 20. april.

[ Treningssenter gikk konkurs ]