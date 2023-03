Den 55 år gamle mannen fra Gjesdal kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus. Retten kom til at tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken og viste blant annet til anmeldelsen, forklaringen til et vitne og resultatet av utåndingsprøven.

20. desember i fjor, omkring klokken 23.45 kjørte han bil i Vindafjord til tross for at han var påvirket av alkohol.

«Han begynte å drikke i Knapphus i Vindafjord, og drakk fire halvlitere med øl før han kjørte videre med varebil. Etter kort tid kjørte han av veien slik at det oppsto materielle skader på bilen. Utåndingsprøve tatt i underkant av to timer etter kjøringen viste at siktede hadde 0,69 mikrogram alkohol per liter luft, tilsvarende en blodpromille på 1,38», heter det i dommen.

Kjøringen fant sted uten at 55-åringen hadde gyldig førerkort.

I skjerpende retning la retten vekt på at 55-åringen ble dømt til ubetinget fengsel for kjøring i påvirket tilstand i 2015, og at han er bøtelagt for kjøring med lavpromille i april i fjor.

«Det får også betydning at han fire ganger tidligere er bøtelagt for kjøring uten gyldig førerkort, siste gang i fjor. Kjøringen hadde materielle skader til følge, og den var risikofylt», heter det i dommen.

I formildende retning la retten noe vekt på 55-åringens uforbeholdne tilståelse.

Straffen ble ubetinget fengsel i 36 dager og 56.000 kroner i bot. Han fikk også sperrefrist for erverv av førerrett i tre år og seks måneder.

