Vil ha 10.800 kroner av tissetrengt mann

13. mars må en 23 år gammel mann fra Stavanger møte i Stavanger tinghus. Bakgrunnen for det er at han har nektet å betale et forelegg for to tilfeller av urinering i Stavanger sentrum.

27. desember i fjor, omkring klokken 00.50, skal han ha urinert i Kongsgårdbakken i Stavanger,

30. desember i fjor, omkring klokken 03.55, skal han ha urinert i Kirkegata i Stavanger.

For dette har han fått en bot på 9000 kroner. Når saken skal opp i retten vil det bli lagt ned påstand om at han skal betale 10.800 kroner. I tillegg risikerer 23-åringen å risikere at han må betale saksomkostninger.

