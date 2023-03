Solgte 1,5 kilo hasj til flere personer

Den 27 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Blant annet innrømmet han at han i perioden fra vinteren 2021 til høsten i fjor solgte 1,5 hasj til flere personer.

«Tilståelsen underbygges av funn på tiltaltes mobiltelefon, informasjon fra bankkontoer og kredittkort og notatbok med antatt narkotikaregnskap. I tråd med tiltaltes forklaring legger retten til grunn at formålet med salget var å finansiere eget forbruk, samt nedbetale egen narkotikagjeld. Tiltalte startet med sporadiske salg, men økte salgsaktiviteten etter hvert som han opparbeidet seg en stadig større narkotikagjeld som han ikke klarte å betale. Vanligvis solgte tiltalte mindre enn 20 gram om gangen. Kjøperne var personer tiltalte kjente, og deres bekjente. Tiltalte overleverte selv stoffet til kjøperne, og betalingen skjedde vanligvis via Vipps eller kontant», heter det i dommen.

I en ransaking som fant sted hos 27-åringen 28. juni i fjor ble det funnet betydelige mengder narkotika.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]

Blant annet ble det funnet 2667,47 gram hasj, 604 gram amfetamin, 55,49 gram kokain og over 4000 narkotiske tabletter.

«I tråd med tiltaltes forklaring legger retten til grunn at narkotikaen delvis var til eget bruk og delvis var kjøpt med tanke på videresalg for å finansiere eget misbruk. Videre ble deler av narkotikaen, herunder mesteparten av amfetaminet, oppbevart av tiltalte på vegne av bakmenn som han hadde kjøpt narkotika av, og hadde opparbeidet seg en stor narkotikagjeld til», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha dyrket fram 470 gram cannabis, samt oppbevaring av våpen og ammunisjon.

Straffen ble fengsel i to år og sju måneder. Fullbyrding av ett år og sju måneder utsettes med en prøvetid på tre år på det særvilkår at han i prøvetiden gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll. Han får også fradrag for 228 dager som han har sonet i varetekt.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]