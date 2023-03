Mann som har drevet gård ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 60 år gammel mann fra Karmøy ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 1.994.720 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Mannen har drevet en gård som et enkeltpersonforetak. Han erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren et større beløp, men mente kravet skulle vært justert.

60-åringen erkjente å være insolvent, men ba om å få en utsettelse for å få mulighet til å korrigere tallene. Han motsatte seg derfor åpning av konkurs.

«Retten har ikke funnet grunnlag for å utsette behandlingen av begjæringen. Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 15.11.2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Thor Arne Reitan er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 26. april.

