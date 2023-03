Dødsulykken: - Jobber med flere hypoteser

Føreren av en bil, en mann i 40-årene omkom, etter en ulykke i kulverten mellom Verksalmenningen og Haugesundsgata i Stavanger sentrum torsdag.

Bilen til den omkomne, og en lastebil med kran, var involvert i ulykken. Men hva som er årsaken til den fatale ulykken er fortsatt ikke kjent.

– Vi er fremdeles i en innledende fase i etterforskningen, hvor vi jobber med flere ulike hypoteser, sier politiadvokat Cathrine Stensby-Johannessen til RA.

Hun forteller at politiet jobber med tekniske undersøkelser og vil foreta flere vitneavhør.

Personbilen og lastebilen med kran har trolig ikke truffet hverandre i et direkte sammenstøt. Etter ulykken sto kranbilen inne i tunnelen, mens bilen sto på utsiden. Kjøretøyene har mest sannsynlig møttes inne i kulverten. Hva som kan ha skjedd inne i kulverten, vil ikke politiadvokaten gå nærmere inn på.

Til flere andre medier har politiadvokaten uttalt at politiet vil undersøke om det var noe teknisk feil med kranbilen.

– Han erkjenner ikke noen form for straffskyld

Sjåføren av kranbilen er siktet i saken. Forsvarer, advokat Inger Marie Sunde, sier til RA at kranbilen som hennes klient kjørte var oppe i taket i kulverten.

– Hvorfor det skjedde er uvisst, sier Sunde til RA.

Hennes klient ble avhørt av politiet torsdag.

– Han erkjenner ikke noen form for straffskyld. Han har forklart seg grundig for politiet og vet hva som skjedde med egen bil. Hva som skjedde med bilen til den forulykkede, er ukjent for ham, sier hun til RA.

– At dette endte med en dødsulykke er for ham helt forferdelig. Det var et sjokk. Men han er klar på at han ikke har gjort noe straffbart, legger forsvareren til.

Kranbilen sto igjen i tunnelen mens personbilen som den omkomne mannen kjørte sto på utsiden av kulverten. (Tore Bruland)





En mann i 40-årene omkom etter en ulykke i Stavanger sentrum torsdag. (Tore Bruland)