Beruset mann falt i sjøen

En mann falt i sjøen ved Skagenkaien i Stavanger sentrum fredag morgen. Politiet melder om hendelsen klokken 09.03. To forbipasserende dro mannen opp av sjøen.

– De opplevde mannen som svært beruset i forkant av at han falt i sjøen, men relativt klar etter at han ble dratt opp av vannet. Han hadde opplyst at han bodde i nærheten og ville hjem for å få varmen, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Personene som reddet mannen vet ikke hvor mannen ble av. Politiet leita etter mannen, men avsluttet søket etter kort tid.