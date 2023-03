Trailer kjørte med feil på ABS-systemet

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland natt til torsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Seks førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 146 førerdøgn. Det ble gitt 5 advarsler på mindre alvorlige brudd. To førere fikk hver sitt gebyr på 1000 kroner for brudd på kjøre- og hviletid og foretaket fikk 2000 kroner i gebyr for samme brudd.

Ett vogntog fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring.

Én varebil fikk bruksforbud for kun å inneha kopi av løyvedokument.

Ett vogntog fikk bruksforbud for manglende stopplys.

Én fører fikk et gebyr på 500 kroner for manglende vognkort.

Det ble skrevet ut kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Det var snakk om feil på ABS-systemet, feil på EBS-systemet, ødelagt containerfeste, sprekk i frontrute, skadet sidehinder, defekte stopplys og manglende skiltlys.

Også på dagtid ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Tre kjøretøy fikk bruksforbud for manglende dokument.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for å ha sikthindrende gjenstander i frontruten.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull merking av spesialtransport.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for overlast.

To førere fikk 500 kroner i gebyr for manglende dokumenter.

Ett foretak fikk 8000 kroner i gebyr for manglende autopassavtale på tunge kjøretøy.

Ett foretak fikk 6500 kroner i gebyr for overlast.

To kjøretøy fikk skriftlig mangel for tekniske feil.

Én fører fikk advarsel for brudd på kjøre & hviletids bestemmelsene.

Én fører ble anmeldt for ikke å stoppe for skiltet kontroll.

