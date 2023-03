Hadde en gjeld på 967.823 kroner – forsvunnet mann ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 33 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 967.823 kroner i skyldig skatt og avgifter med mer.

33-åringen har drevet et konsulentfirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak. I kjennelsen fra Stavanger tinghus ble det opplyst at det ikke har vært mulig å oppspore 33-åringen. Retten forsøkte også å ringe ham på to nummer, men fikk ikke svar.

«Skyldneren har ikke møtt i dagens rettsmøte og det foreligger ikke opplysninger om gyldig fravær. Konkursbegjæringen og innkallingen til dagens rettsmøte er lovlig forkynt gjennom stevnevitne, men det er også opplysninger om at skyldner har åpnet digital post og er kjent med begjæringen, men har likevel unnlatt å svare. Han har fra retten blitt oppringt i dag, men ingen av de nevnte telefonnummer som er på han synes operative. Det som er foretatt er tilstrekkelig for å få tak i skyldner. Det er likevel ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Det er også avholdt utleggsforretning 13.12.2022, intet til utlegg. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og både 62, for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», skriver Sør-Rogaland tingrett.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 11. mai.

