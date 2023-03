Tatt i 97 km/t i 50-sone

18-åringen fra Jæren kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

11. februar i år, omkring klokken 01.00, kjørte han bil i Spannaveien i Haugesund. Her ble farten hans målt til 97 kilometer i timen i 50-sone.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, blant annet anmeldelse i saken og logg for gjennomsnittsmåling. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 18-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt.

Retten viste til at den høye farten tilsa at han i utgangspunktet skulle ha vært dømt til ubetinget fengsel. Samtidig valgte retten å legge vekt på personlige forhold.

Dermed ble straffen 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager.

Han mistet også førerretten i 12 måneder regnet fra den 11. februar i år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

