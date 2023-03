Skal ha kjørt traktor mens han påvirket av cannabis

Det er politiadvokat Christina Nessa som har tatt ut tiltale mot en 30 år gammel mann fra Jæren.

Den lyder blant annet på at 17. juli i fjor kjørte en varebil på Klepp mens han var påvirket av cannabis.

Kjøringen skal ha funnet sted klokken 19.00. En blodprøve tatt av ham klokken 19.39 samme dag skal ha vist at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 1,2.

4. september i fjor, omkring klokken 15.00, skal han ha kjørt en traktor på Klepp til tross for at han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham klokken 15.29 samme dag skal ha vist at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 1,2.

30. september i fjor, omkring klokken 10.00, skal han også ha kjørt en traktor på Klepp til tross for at han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham klokken 10.43 samme dag skal han vist en påvirkning tilsvarende en promille på over 0,5.

Også 21. oktober i fjor, omkring klokken 10.00, skal han ha kjørt en traktor på Klepp til tross for at han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham klokken 10.19 samme dag skal ha vist en påvirkning tilsvarende en promille på over 1,2.

Ifølge tiltalen skal de fire kjøreturene ha funnet sted uten at 30-åringen hadde gyldig førerrett.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 28. april. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om sperrefrist for erverv av førerrett.

