Kjørte i 203 kilometer i timen i tunnel

Den 20 år gamle mannen erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

26. november 2021, omkring klokken 15.00, kjørte han bil i Ryfylketunnelen i 183,3 kilometer i timen. Fartsgrenen på stedet er 80 kilometer i timen.

27. november 2021, klokken 23.20 råkjørte han på nytt. Denne gangen var han oppe i 203 kilometer i timen i Svotunnelen som ligger ved Tysdalsvatnet i Strand kommune.

Begge kjøringene som er angitt i tiltalen, ble filmet av venn/slektning av 20-åringen, og senere lagt ut på tik-tok konto. Filmene av begge kjøringene er avspilt i retten, og underbygger riktigheten av 20-åringens forklaringer. I tillegg er det gjort analyse av speedometer på bilen, som riktignok avklarer at den reelle farten ved begge anledninger, har vært noe lavere enn speedometer under filmene viser, og hvor den reelle farten er i ettertid angitt i tiltalen.

Filmen som lå ute på tik-tok konto, ble senere kjent for politiet, og medførte politianmeldelse. Etterforskningen ledet fram til 20-åringen.

I forbindelse med den siste kjøringen, der filmen viste en fart på 220 kilometer på bilens speedometer, var det tre passasjerer i bilen. Farten er etter kontrollmåling av speedometeret blitt justert til 203 kilometer i timen.

«Retten kan ikke se at kjøringene og filmingene har hatt noen annen begrunnelse enn å brukes til skryt og for å «tøffe» seg overfor andre i miljøet og på nettet, slik han selv har forklart. Det at tiltalte også har lagt ut flere andre filmsnutter av lignende kjøringer i høy fart, men også lagt ut egne filmsnutter med kommentarer, som viser at han synes ikke å ta nevneverdig innover seg alvoret og de mulige konsekvenser av sine handlinger, gjør at retten finner tiltaltes tenkemåte svært bekymringsfull. Retten er ennå i tvil om tiltalte skjønner alvoret i det har gjort, og om han ikke vil begå nye risikofylte fartsoverskridelser av denne karakter – selv om det på ny vil utsette andre trafikanter for nye farer. I denne sammenheng viser retten til hans begrunnelse i retten om hvorfor han har gjort dette gang på gang, og hvor han begrunner det hele med at han på sett og vis er «addicted» av dette. I så måte mener retten at sterke individualpreventive grunner tilsier behov for en streng reaksjon. Vekten av de individualpreventive hensyn styrkes av at tiltalte er i en aldersgruppe som på grunn av manglende kjøreerfaring og holdning til trafikkrisiko, utgjør en særlig fare i trafikken», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på at saken var blitt noe gammel.

Straffen ble ubetinget fengsel i 100 dager. Han mistet også førerretten i fem år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

I tillegg ble han også dømt til å betale 4000 kroner i saksomkostninger.

