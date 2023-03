Frisørsalong ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at Francines Hår og Skjønnhetspleie AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 344.949 i skyldig skatt og avgifter med mer.

Francines Hår og Skjønnhetspleie AS har holdt til i Hinnasvingene i Stavanger. Salongen omsatte for 548.000 kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat på 59.000 kroner.

«Skyldneren har i rettsmøte erkjent kravene men har også erkjent å være insolvent. Virksomheten er også avsluttet/innstilt. Ansatte har fått beskjed om dette. Det er også avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 11. mai.

