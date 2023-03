Skal ha oppbevart 11,5 kilo amfetamin

Det er statsadvokat Arvid Malde som har tatt ut tiltale mot en 42 år gammel kvinne og tre menn som er 27, 36 og 37 år gamle.

Ifølge tiltalen skal de i perioden fra 1. til 9. juni i fjor i Oslo og på Randaberg, ha ervervet og oppbevart 11,591 kilo amfetamin eller medvirket til dette.

3. juni i fjor skal de 36-åringen og 37-åringen hentet narkotikaen i Oslo. 37-åringen skal videre ha fraktet narkotikaen med toget til Stavanger 4. juni i fjor. Stoffet skal senere ha blitt fraktet til et sted på Randaberg.

Kvinnen skal ha medvirket til ervervet og oppbevaringen ved at hun skal ha bidratt med organiseringen og tilretteleggingen, blant annet ved at hun bestilte og/eller betalte for turer til og fra Oslo for de to mennene som skal ha hentet stoffet.

Også 27-åringen skal ha medvirket til ervervet og oppbevaringen ved at han skal ha reist til Oslo sammen med 36-åringen for å anskaffe og frakte stoffet, samt at han skal ha betalt for flybilletten hans da 36-åringen dro tilbake til Stavanger 4. juli i fjor.

I tillegg skal 27-åringen ha oppbevart 1,267 kilo av stoffet i en bolig i Sandnes fram til den 23. juni i fjor.

Kvinnen og 36-åringen er også tiltalt for salg av narkotika. I perioden fra januar 2021 til juni i fjor skal de ha solgt formentlig ha solgt amfetamin, kokain, GHB, cannabis og narkotiske tabletter, til en verdi av omkring 1.830.000 kroner til flere personer. Subsidiært er de tiltalt for heleri av det samme beløpet.

9. juni i fjor skal også kvinnen og 36-åringen ha oppbevart 172,55 gram cannabis, 2,55 gram amfetamin, 0,18 gram kokain og 0,12 gram buprenorfin i en bolig i distriktet.

9. november 2021 skal også 36-åringen ha oppbevart 83,5 gram amfetamin og 3,52 gram hasj i bilen han satt i. Han er også tiltalt for to andre poster som relaterer seg til oppbevaring av narkotika.

6. august i fjor skal 37-åringen hatt 220,8 gram amfetamin i jakken i forbindelse med at han skulle innbringes i arresten i Stavanger.

Det er satt av fem dager til saken som skal opp i Handelens Hus i Sør-Rogaland tingrett 13. mars.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av 1.830.000 kroner fra kvinnen og 36-åringen.

