Kjørte bil mens han var påvirket av alkohol og cannabis

Den 27 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

21. november i fjor, omkring klokken 02.50, kjørte han bil på Revheimsveien i Stavanger til tross for at han var påvirket av alkohol og cannabis.

Alkoholpromillen ble målt til 0,72. I tillegg var han påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,2.

Retten kom til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han i alle fall har handlet uaktsomt.

«Retten finner det skjerpende at siktede kjørte over en lengre tidsperiode, opp imot en time. Han holdt videre en nokså høy hastighet, som var grunnen til at politiet stanset ham den aktuelle kvelden. Siktede har ved kjøringen utsatt både seg selv og medtrafikanter for en uakseptabel risiko for alvorlig personskade», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han må også betale en bot 21.750 kroner og mistet førerretten i 12 måneder. Han må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

