Tok nøkler, stjal bil – kjørte til Sirdal og brøt seg inn i hytte

Den 32 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

29. april i fjor, omkring klokken 17.00, brøt han seg inn i en bolig på Jæren. Der tok han bilnøklene til kvinnen som bodde i huset. Noe senere tok han bilen hennes og kjørte denne til Sirdal. Utpå natten brøt han seg inn i en hytte tilhørende en mann og forble der.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder at 32-åringen ble påtruffet i den aktuelle hytten, samt at han da var i besittelse av bilnøklene som stammet fra tyveriet. Dermed kom retten til at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

Retten kom til at han også skulle dømmes for å ha kjørt bilen uten å ha gyldig førerkort.

I forbindelse straffeutmålingen la retten vekt på personlige forhold og dømte ham til 120 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

