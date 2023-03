Røykte og spiste hasjkake kvelden før han kjørte

Den 21 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

12. januar i år, omkring klokken 20.05 kjørte han bil på Klepp til tross for at han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham et kvarter etter kjøringen viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

21-åringen forklarte i retten at han røykt cannabis og spiste en hasjkake om kvelden, dagen før han kjørte.

«Det er ingen tvil om at siktede har gjort det han er siktet for. Selv om han ikke følte seg påvirket da han kjørte, har han i det minste vært uaktsom med tanke på at han var påvirket i veitrafikklovens forstand under kjøringen», heter det i dommen.

I skjerpende retning la retten vekt på at kjøring i påvirket tilstand gir økt risiko for trafikkulykker, og at 21-åringen hadde to passasjerer i bilen.

«Utover dette og påvirkningsgraden var det ikke spesielle risikomomenter ved kjøringen. Han hadde kjørt to kilometer da han ble stoppet, og det er ikke opplyst noe unormalt ved selve kjøringen», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Samtidig fikk han noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble ubetinget fengsel i 16 dager og 15.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få lappen tilbake.

