Null tatt med promille

Klokken 08.00 hadde Utrykningspolitiet en tradisjonell dagen derpå-kontroll i Henrik Ibsens gate på Tjensvoll i Stavanger. Det ble kontrollert 230 bilførere. Ingen hadde utslag på testene, melder Sør-Vest politidistrikt.

På Karmøy fikk en bilfører derimot større problemer etter å ha blåst på ordre fra UP. Klokken 08.05 stanset en patrulje en bilfører i Vestre Karmøyveg. Bilfører blåste til over lovlig verdi og ble tatt med til legevakt for blodprøve. Førerkortet ble beslaglagt og fører anmeldt, melder politiet på Twitter.