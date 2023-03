Jobbet på restaurant og svindlet Nav igjen

Mannen i 40-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden fra 16. mai 2020 til 26. desember 2020, og i perioden fra 15. mai 2021 til 10. juli 2021 innleverte han elektroniske meldekort til NAV og unnlot å føre timer som han faktisk arbeidet hos en restaurant i Stavanger. Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av dagpenger på til sammen 185.653 kroner.

«Siktede leverte tomme meldekort i perioden for siktelsen, mens han i realiteten arbeidet totalt 1180 timer. Siktede ble i juli 2019 domfelt for grovt trygdebedrageri av 183.042 kroner. På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen», heter det i dommen.

Retten kom også til at han handlet forsettlig og at han også skulle dømmes for å ha oppgitt uriktig informasjon til offentlig myndighet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten betydelig vekt på at mannen tidligere er dømt for trygdebedrageri.

«Etter rettens syn må det i skjerpende retning legges stor vekt på at siktede ved Stavanger tingretts dom av 25. juli 2019 ble dømt til 21 dager fengsel for grovt trygdebedrageri. Også i den saken var det snakk om dagpenger, og siktede ble dømt for urettmessig å ha mottatt et tilnærmet like stort beløp. Den straffbare handlingen i vår sak startet under et år etter at dommen ble avsagt og kun måneder etter løslatelsen i januar 2020, noe som viser at siktede ikke tok innover seg alvoret ved den forrige dommen, og at han har fortsatt å misbruke de offentlige trygdeytelsene på alvorlig vis», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

I formildende retning la retten noe vekt på mannens uforbeholdne tilståelse, samt at saken har blitt gammel uten at han kan lastes for dette.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 60 dager.

