Skal ha stjålet værmåler fra bolig

14. april i fjor, omkring klokken 07.15, skal 24-åringen fra Jæren ha stjålet en værmåler fra inngangspartiet til en bolig på Våland.

Klokken 09.00 samme dag skal han ha kjørt bil i Auglendsdalen og unnlatt på stanse for politiet til tross for at det var gitt tegn om dette. Tiltalen lyder også på at han skal ha kjørt bilen til tross for at han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

24. april i fjor, omkring klokken 03.00, skal han ha kjørt bil i Haugåsveien mens han var påvirket av amfetamin, cannabis og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på 1,2.

Også 10. mai og 7. juli i fjor skal han ha kjørt bil mens han var påvirket av narkotika. Den 10. mai skal han også hatt et knokejern i bilen han kjørte.

Tiltalen lyder også på fem tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 25. april. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om sperrefrist for erverv av førerrett, samt inndragning av knokejernet.

