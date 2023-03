Mann (60) skal ha krasjet med uregistrert motorsykkel

23. mars i fjor, omkring klokken 00.50 skal den 60 år gamle mannen ha ført en uregistrert motorsykkel i Stavanger til tross for at han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter. Samlet påvirkningsgrad skal ha tilsvarende en promille på over 0,5.

Ifølge tiltalen skal han også ha kjørt motorsykkelen uten tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom. Kjøringen endte med at 60-åringen skal ha mistet kontroll over motorsykkelen slik at han veltet mens han kjørte. Veltet skal ha ført til at han ble påført skader.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 23. mars i år.

Da må han også svare for å ha kjørt motorsykkelen uten å ha gyldig førerkort, samt for å ha kjørt motorsykkelen til tross for at den ikke var meldt til registrering.

